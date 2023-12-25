Общество

Псковичей приглашают на обучение в Академию Росгвардии в Санкт-Петербурге

Молодёжь Псковской области приглашают на обучение в Санкт-Петербургскую Академию Росгвардии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

В 2024 году в Санкт-Петербурге будет сформирована Военная ордена Жукова академия войск национальной гвардии Российской Федерации и расширен набор на обучение курсантов на три факультета: артиллерийский, командный и военно-политической работы. По итогам обучения выпускникам присваивается воинское звание «лейтенант», они распределяются на офицерские должности в войска национальной гвардии Российской Федерации.

Академия Росгвардии будет проводить подготовку кадров высшей квалификации и выпускать специалистов по нескольким уровням профессионального образования: бакалавриат, специалитет и магистратура. В учебном заведении будут проводиться научные исследования в области военных, юридических, педагогических и психологических наук. Академия позволит создать в войсках национальной гвардии непрерывную образовательную систему, в том числе проводить подготовку высшего командного состава Росгвардии.

В настоящее время ведется активная работа по формированию командного артиллерийского факультета, который примет первых курсантов в 2024 году. Он позволит осуществлять подготовку специалистов артиллерии для войск национальной гвардии. Прием документов кандидатов на поступление начнется весной 2024 года, а уже летом первые абитуриенты факультета будут сдавать вступительные экзамены. В течение пяти лет обучения под руководством опытных наставников – ветеранов боевых действий – курсанты освоят образцы артиллерийского вооружения Росгвардии, научатся управлять огнем артиллерии и командовать артиллерийскими подразделениями.

Выпускники Академии Росгвардии назначаются в подразделения, обеспечивающие общественную безопасность, охрану важных государственных объектов и другие задачи, стоящие перед Росгвардией.

С момента сформирования в 1944 году вуз подготовил более 33 тыс. офицеров, 13 из которых стали Героями Советского Союза и Российской Федерации. С золотой медалью вуз окончили – 299 человек, с отличием – почти 2,5 тыс. человек.