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Александр Котов: Эффективное функционирование транспортной системы – одно из условий развития экономики

Эффективное функционирование транспортной системы способствует развитию экономики. Такое мнение выразил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Эффективное функционирование транспортной системы – это одно из условий развития экономики. Мы будем развивать и железнодорожное сообщение, о чем говорит губернатор, мы будем поддерживать авиаперевозки, наращивать различные маршруты», - сказал Александр Котов.

Он напомнил, что более 300 млн рублей уйдет на реконструкцию площади аэровокзала для соответствия всем современным требованиям.

«Будут по-прежнему маршруты в Москву, на юг нашей страны. Сейчас нужно использовать любые возможности, чтобы как можно больше было авиационных маршрутов из псковского аэропорта. Тогда мы можем рассчитывать на то, что будет развиваться экономика», - заключил Александр Котов.

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Напомним, спикер регионального парламента Александр Котов указывал на то, что регулярные задержки рейсов губят пассажиропоток.