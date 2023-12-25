Общество

Многодетные семьи поздравили с наступающим Новым годом псковские полицейские

Сотрудники отделения УМВД России по Псковской области в преддверии Нового года посещают многодетные семьи в рамках акции «Полицейский Дед Мороз», стартовавшей на территории всей страны 20 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Старший лейтенант полиции Алена Тотмянина заглянула в гости к семье, где воспитываются сразу 8 детей. Самому старшему из них 17 лет, а младшей всего год. Полицейский вручила детям игрушки и сладкие подарки, а также пожелала успехов в учебе, интересных открытий и чудес в Новом году.

Благотворительную помощь в рамках ведомственной акции оказал фонд «Дети – наше будущее» и его руководитель Светлана Петрова, которая уже много лет входит в состав общественного Совета при региональном управлении МВД России.