Общество

Полицейские и общественники посетили областной Центр семьи в рамках акции «Полицейский Дед Мороз»

Сотрудники УМВД России по городу Пскову вместе с членами общественного совета при УМВД посетили воспитанников Областного центра семьи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Пскову.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

С новогодними праздниками подопечных поздравили старший инспектор по пропаганде Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову капитан полиции Юлия Федорова и инспектор ПДН старший лейтенант полиции Екатерина Матюшичева.

Юлия Федорова напомнила собравшимся о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения, чтобы никакие происшествия не омрачили веселые рождественские каникулы. Юные пешеходы получили в подарок светоотражающие элементы в виде символа предстоящего года - дракончика, которые помогут им стать заметнее в темное время суток. Екатерина Матюшичева поздравила малышей с наступающим праздником и пожелала им «успехов в новом году, а также прекрасного настроения и замечательных подарков».

Затем к поздравлениям присоединились Снегурочка и Дед Мороз, роль которых исполнили члены общественного совета при УМВД России по городу Пскову Сергей Карпухин и заслуженная артистка Российской Федерации Ирина Смирнова.

Юным псковичам вручили детские книжки, мягкие игрушки и сладкие подарки. Дети в ответ прочитали поздравляющим стихи и спели песни.

Ребята поблагодарили гостей за заботу, внимание и пообещали в наступающем году «обязательно исполнить все добрые пожелания».