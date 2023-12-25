Общество

Руководителя предприятия в Порхове оштрафовали за незаконное увольнение многодетного отца

Руководителя одного из предприятий в Порхове привлекли к административной ответственности за незаконное увольнение многодетного отца, который являлся сотрудником организации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Порховского района.

В ходе проверки, которую провела прокуратура района по обращению местного жителя, установили, что работник уволен с предприятия ввиду сокращения численности по инициативе работодателя.

В нарушение требований статьи 261 ТК РФ работодатель в лице генерального директора предприятия не учел тот факт, что работник на момент увольнения являлся единственным кормильцем в семье, состоящей из четырех несовершеннолетних детей, один из которых не достиг трехлетнего возраста, и безработной супруги.

По результатам проведенной проверки прокурор района вынес постановление о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении руководителя предприятия по части 1 статьи 5.27 КоАП РФ.

Указанное постановление с материалами проверки направлено для рассмотрения по существу в Государственную инспекцию труда в Псковской области. В итоге руководитель предприятия привлечен к административной ответственности с назначением штрафа.