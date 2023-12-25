Общество

Новый корпус отделения производственно-интеграционных мастерских открылся в Пскове

Новый корпус отделения социальной дневной занятости открылся в производственно-интеграционных мастерских для инвалидов имени В. П. Шмитца в среду, 27 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

На день открытых дверей были приглашены воспитанники организации и их родители для того, чтобы оценить созданные в учреждении условия.

Функционал корпуса обширный и включает новые возможности развития и адаптации граждан в части повседневного быта и доступных профессиональных навыков. Здесь люди с множественными нарушениями получат возможность обучаться ведению домашнего хозяйства в современном жилом модуле, пользоваться тренажерами и спортивным инвентарем в кабинете лечебной физкультуры. Наличие демонстрационного зала позволит в обстановке, максимально приближенной к кинотеатру, просматривать кинофильмы и познавательные видеоролики. Также в новом корпусе имеется уютный кабинет психолога, в котором в скором времени начнется прием. Творческая мастерская и учебная аудитория оснащены полиграфическим оборудованием и оргтехникой.

В этот день в учреждении прошли творческие и кулинарные мастер-классы для подопечных и гостей.

Специалисты постарались создать в новом корпусе уютную домашнюю обстановку. Все аудитории имеют безбарьерную среду и многофункциональны.

Новое отделение дневного пребывания для людей с тяжелыми множественными нарушениями развития старше 18 лет позволило увеличить число принимаемых до 25 человек, тем более потребность в предоставлении такой помощи в Пскове есть, отметил директор производственно-интеграционных мастерских для инвалидов имени В.П. Шмитца Вячеслав Сукманов.

«Очень важно создавать возможности для людей с инвалидностью, чтобы они не оставались в одиночестве дома. Новый корпус поможет гораздо большему числу таких граждан быть в обществе, ходить на работу, быть частью коллектива, общаться, дружить. Это очень серьезный и значимый момент в истории мастерских и новый виток развития учреждения», — подчеркнул Вячеслав Сукманов.

Открытие еще одного подразделения в интеграционных мастерских имеет особо важное значение для выпускников Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения, обратил внимание директор Центра Андрей Царев. «У людей с ограниченными возможностями здоровья есть потребность в том, чтобы создавались места, где они могли реализовывать свой потенциал, в том числе и через трудовую деятельность. Ребятам, которые сюда приходят, важно чувствовать себя не иждивенцами, а теми, кто может созидать что-то полезное и необходимое для других людей. Уверен, здесь ребята смогу чувствовать себя свободно и с удовольствием будут выполнять те трудовые действия, которые для них доступны», - сказал он.

Напомним, производственно-интеграционные мастерские открыты в Пскове в 1999 году с целью профессиональной и социальной реабилитации людей с ограниченными умственными и физическими способностями. В мастерских функционирует 11 отделений: растениеводства, деревообработки, прачечное, картонажное, швейное, социальной дневной занятости и другие. Развитие интеграционных мастерских реализуется при поддержке губернатора Псковской области, а также в рамках соглашения о сотрудничестве в социальных проектах, заключенного между правительством региона и общественно-полезным союзом «Инициатива Псков» (Германия).