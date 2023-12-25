Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
влиятельная сотня
как пользоваться газом
2023 полититоги
«обратный отсчет» с губернатором
Господин Рейтингомер
«Академия Слуха» подарки
Ресторан «Гельдт» скоро открытие
Контейнеры в снегу
«Зенча-Псков» кто там?
Хобби для мужчин. ЛОНГРИД
коронные фразы
Псков кофейни и пекарни
Реформа ОМСУ первый этап
новое поколение сето
«Истфакт» Сокровища Острова
Два хита псковской кухни
 
 
 
ещё Общество 25.12.2023 16:200 Александр Котов о бюджете Псковской области на 2024 год 30.12.2023 17:000 Татьяна Пасман: Уходящий год был непростым, но очень разнообразным 30.12.2023 16:060 Островский район претендует на всероссийскую муниципальную премию «Служение» 30.12.2023 16:000 Виталий Дидыч: Я обычно не жду подарков на Новый год 30.12.2023 15:300 Юрий Сорокин: Что касается новогодних традиций – в нашей семье принято встречать год с пельменями на столе 30.12.2023 15:140 В Псковском районе вручили ключи от новых квартир детям-сиротам
 
 
 
Самое популярное 29.12.2023 11:550 Вернулся с фронта с ранением, жена забрала деньги: за бойца СВО из Псковской области вступились «Защитники Отечества» 27.12.2023 22:075 Два человека погибли при лобовом столкновении фуры и легкового автомобиля в Пушкиногорском районе 26.12.2023 13:547 Старое колесо обозрения в Пскове ликвидируют 25.12.2023 08:190 Пропавшего юношу из псковского Торошино нашли мёртвым 24.12.2023 21:598 Потушившие Вечный огонь псковские подростки хотели посмотреть, как будут таять снежные глыбы
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Виталий Дидыч: Я обычно не жду подарков на Новый год

30.12.2023 16:00|Псков

Лидер воркаут-движения Псковской области Виталий Дидыч в беседе с корреспондентом ПЛН FM поделился впечатлениями об уходящем годе, рассказал о будущих планах и о том, как собирается отмечать праздник. 

Фото: Street Workout Pskov

Виталий Дидыч соглашается с традиционным высказыванием президента о том, что год был непростой. «В нынешнее время тяжело заниматься спортивной работой необычного формата. Но мы все равно стараемся проводить соревнования для развития спорта, для сплочения молодежи, поддерживаем их дух. Устраиваем состязания между районами области и городами, где ребята могут продемонстрировать свой уровень подготовки, который достигли за определенное время», - поделился спортивный деятель. Виталий Дидыч выразил надежду, что следующий год будет еще более благоприятным.

На вопрос корреспондента о планах и задачах на следующий год, лидер спортивного движения отметил важность региональной поддержки и отсутствие сложностей, связанных с помещениями для тренировок.

«Во-первых, мы хотим закрепиться в новом зале основательно и продолжить там функционировать не один год, надеемся, что обойдется без переездов. Очень ждем появление залов для тренировки ребят из других районов, для которых важно заниматься и в зимнее время. Здесь есть определенные трудности со стыковкой времени и возможностью посещения тренировочных мест. Ребят, которые занимаются, в области большое количество, но для всех условий не хватает, а фанатов направления, готовых тренироваться на улице, со временем становится меньше. Нестабильные погодные условия только подчеркивают необходимость создания мест для тренировок, доступных атлетам в любое время года. Отмечу, что трюки и сложные элементы можно отточить, опять же, только в специализированных безопасных условиях. Рассчитываем на поддержку из грантовых источников, благотворительные средства и региональную помощь. Это нужно для того, чтобы проводить более массовые соревнования, международного формата, всероссийского формата, и для того, чтобы представлять интересы нашего региона в других областях, где также проводят крупномасштабные соревнования», - сказал он.

Валерий Дидыч планирует отмечать Новый год по традиции дома, с родственниками. «С детства эта добрая традиция только крепнет, и менять ее не хочется. Подарков я обычно не жду, всегда рассчитываю только на себя, а что приходит в руки от других, то принимаю с благодарностью», - подчеркнул спортсмен. 

Теги: #псков #воркаут
Источник: Псковская Лента Новостей
Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Чего ждёте от 2024 года?
В опросе приняло участие 266 человек
30.12.2023, 17:000 Татьяна Пасман: Уходящий год был непростым, но очень разнообразным 30.12.2023, 16:231 Четверо рыбаков попали в полынью около острова Белов в Псковском районе 30.12.2023, 16:060 Островский район претендует на всероссийскую муниципальную премию «Служение» 30.12.2023, 16:000 Виталий Дидыч: Я обычно не жду подарков на Новый год
30.12.2023, 15:490 15 машин с разницей в несколько часов разбились на трассе под Великим Новгородом 30.12.2023, 15:320 В Госдуме предложили учредить «Орден Носка» в честь «голой» вечеринки Ивлеевой 30.12.2023, 15:300 Юрий Сорокин: Что касается новогодних традиций – в нашей семье принято встречать год с пельменями на столе 30.12.2023, 15:140 В Псковском районе вручили ключи от новых квартир детям-сиротам
30.12.2023, 15:000 Дмитрий Шахов: Новый год на Руси - праздник семейный 30.12.2023, 14:450 Михаил Ведерников исполнил мечту ребенка из Крыма 30.12.2023, 14:350 Фотофакт: ДТП с несколькими автомобилями в центре Пскова 30.12.2023, 14:160 Умер бывший председатель Счетной палаты России
30.12.2023, 14:000 Дмитрий Белюков: 2023-й был насыщен событиями 30.12.2023, 13:590 Михаил Ведерников сообщил, что осталось сделать до Нового года 30.12.2023, 13:400 «Михайловское» переходит в праздничный режим работы 30.12.2023, 13:290 Псковские следователи поздравили воспитанников детского дома с наступающими праздниками
30.12.2023, 13:200 Карта праздничного сияния Пскова. ИНФОГРАФИКА 30.12.2023, 13:160 Псковичей и гостей города приглашают отметить Рождество в музее 30.12.2023, 13:100 Александр Борисов: Год был достаточно эффективным 30.12.2023, 13:000 АвтоАс рассказал, как получить OMODA выгодой до 250 000 рублей
30.12.2023, 12:551 В поддержку выдвижения Путина на выборах собрано 500 тысяч подписей 30.12.2023, 12:360 Великолучанин пытался взломать дверь торгового центра ранним утром 30.12.2023, 12:260 Ветеранов Росгвардии поздравили в Пскове 30.12.2023, 12:070 Крупнейший российский автозавод приостановил выпуск автомобилей
30.12.2023, 12:000 Армен Мнацаканян: Пусть Псковская область экономически развивается в новом году 30.12.2023, 11:571 Борис Елкин: Администрация Пскова приобрела 49 квартир для детей-сирот 30.12.2023, 11:510 В Москве избили известного журналиста Павла Лобкова 30.12.2023, 11:391 Андрей Турчак исполнил новогоднюю мечту юного псковича
30.12.2023, 11:251 Мокрый снег, мороз и гололедицу прогнозируют в Псковской области 31 декабря 30.12.2023, 11:170 Предновогодняя «битва хоров» прошла в Пскове 30.12.2023, 11:110 Пьяный водитель-рецидивист задержан в Великих Луках 30.12.2023, 11:090 Стало известно, где в Псковской области установят 10 вышек мобильной связи
30.12.2023, 11:000 Константин Абабков: Это был очень насыщенный и продуктивный год 30.12.2023, 10:530 Астрофизики рассказали о «новогоднем» звездопаде 30.12.2023, 10:280 Мужчину с татуировкой «За ВДВ» продолжают разыскивать в Пскове 30.12.2023, 10:200 Псковская полиция объявила о круглосуточном усиленном режиме службы на Новый год
30.12.2023, 10:000 Программа кредитования Omoda совместно с «Росбанк Авто» 30.12.2023, 09:580 Стало известно, какие фильмы россияне будут смотреть на Новый год 30.12.2023, 09:480 О графике работы подразделений Госавтоинспекции в праздничные дни сообщили псковичам 30.12.2023, 09:390 Ушел из жизни псковский футболист Николай Николаев
30.12.2023, 09:230 Определены полезные для здоровья низкоуглеводные диеты 30.12.2023, 09:190 Пожары произошли ночью в Великолукском и Локнянском районах 30.12.2023, 09:070 Трактор «МТЗ» угнали в Псковской области 30.12.2023, 08:590 Полицейские поздравили юных псковичей с Новым годом
29.12.2023, 23:100 Два человека погибли в Toyota Land Cruiser в тройном ДТП в Псковской области 29.12.2023, 22:000 Роспотребнадзор подготовил рекомендации по выбору подарков 29.12.2023, 21:400 Опубликован график работы клиентских служб Социального фонда в Пскове в новогодние праздники 29.12.2023, 21:200 Джазовый концерт «Рождество в Бразилии» состоится в Пскове
29.12.2023, 21:000 Временный порядок работы медучреждений для профилактики COVID-19 продлили на год 29.12.2023, 20:450 Псковская епархия заключила договор о сотрудничестве с фондом «Защитники Отечества» 29.12.2023, 20:400 Несовершеннолетние осужденные в Псковской области получили сладкие подарки 29.12.2023, 20:330 Выпуск передачи о Пскове вышел на телеканале «Мир»
29.12.2023, 20:200 Постановку «Ванька-мечтатель» покажут в псковской филармонии 29.12.2023, 20:000 Стало известно, сколько многоквартирных домов отремонтируют в Псковской области в 2024 году 29.12.2023, 19:430 Псковская область в 2023 году направила свыше полумиллиарда рублей на мероприятия в области безопасности 29.12.2023, 19:400 Кассовое исполнение национальных проектов в Псковской области превысило 97%
29.12.2023, 19:372 Юрий Сорокин поддержал выдвижение Путина на выборах президента 29.12.2023, 19:293 Ивлееву оштрафовали на 100 тысяч рублей за «голую вечеринку» 29.12.2023, 19:240 Пьяный мотоциклист стал фигурантом уголовного дела в Гдовском районе 29.12.2023, 19:230 Общественный порядок обеспечат на 300 праздничных мероприятиях в Псковской области
29.12.2023, 19:200 С 90-летием поздравили ветерана пенитенциарного ведомства сотрудники УФСИН в Пскове  29.12.2023, 19:080 Полицейские поздравляют многодетные семьи в Псковском районе с Новым годом 29.12.2023, 19:040 Почти 500 кг гашиша не позволили перевезти через границу РФ в Псковской области 29.12.2023, 19:010 Псковичей в хорошей физической форме приглашают на службу по контракту
29.12.2023, 19:000 Полицейский Дед Мороз и Снегурочка пожелали псковичам безопасных дорог 29.12.2023, 19:000 Футбольный мастер-класс для детей провели игроки ФК «Псков» 29.12.2023, 18:580 О Новом годе и Рождестве 29.12.2023, 18:450 «Ленинградская симфония» прозвучит в Пскове
29.12.2023, 18:390 Около 9 тысяч детей посетили губернаторские елки в Псковской области 29.12.2023, 18:310 Андрей Турчак передал подарок 17-летней псковичке 29.12.2023, 18:280 Псковская область заняла первое место в СЗФО по раскрытию наркопреступлений 29.12.2023, 18:270 В Псковской области начнет работу цифровая платформа сопровождения инвестпроектов
29.12.2023, 18:200 Морозные новогодние выходные прогнозируют в Псковской области 29.12.2023, 18:200 Лауреатов областного конкурса «Лучший медицинский работник» наградили в Пскове 29.12.2023, 18:190 О перспективах строительства нового путепровода в Великих Луках рассказал Андрей Беляев 29.12.2023, 18:150 Бал чемпионов вновь объединил лучших спортсменов и тренеров Псковской области
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru