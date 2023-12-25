Общество

Виталий Дидыч: Я обычно не жду подарков на Новый год

Лидер воркаут-движения Псковской области Виталий Дидыч в беседе с корреспондентом ПЛН FM поделился впечатлениями об уходящем годе, рассказал о будущих планах и о том, как собирается отмечать праздник.

Фото: Street Workout Pskov

Виталий Дидыч соглашается с традиционным высказыванием президента о том, что год был непростой. «В нынешнее время тяжело заниматься спортивной работой необычного формата. Но мы все равно стараемся проводить соревнования для развития спорта, для сплочения молодежи, поддерживаем их дух. Устраиваем состязания между районами области и городами, где ребята могут продемонстрировать свой уровень подготовки, который достигли за определенное время», - поделился спортивный деятель. Виталий Дидыч выразил надежду, что следующий год будет еще более благоприятным.

На вопрос корреспондента о планах и задачах на следующий год, лидер спортивного движения отметил важность региональной поддержки и отсутствие сложностей, связанных с помещениями для тренировок.

«Во-первых, мы хотим закрепиться в новом зале основательно и продолжить там функционировать не один год, надеемся, что обойдется без переездов. Очень ждем появление залов для тренировки ребят из других районов, для которых важно заниматься и в зимнее время. Здесь есть определенные трудности со стыковкой времени и возможностью посещения тренировочных мест. Ребят, которые занимаются, в области большое количество, но для всех условий не хватает, а фанатов направления, готовых тренироваться на улице, со временем становится меньше. Нестабильные погодные условия только подчеркивают необходимость создания мест для тренировок, доступных атлетам в любое время года. Отмечу, что трюки и сложные элементы можно отточить, опять же, только в специализированных безопасных условиях. Рассчитываем на поддержку из грантовых источников, благотворительные средства и региональную помощь. Это нужно для того, чтобы проводить более массовые соревнования, международного формата, всероссийского формата, и для того, чтобы представлять интересы нашего региона в других областях, где также проводят крупномасштабные соревнования», - сказал он.

Валерий Дидыч планирует отмечать Новый год по традиции дома, с родственниками. «С детства эта добрая традиция только крепнет, и менять ее не хочется. Подарков я обычно не жду, всегда рассчитываю только на себя, а что приходит в руки от других, то принимаю с благодарностью», - подчеркнул спортсмен.