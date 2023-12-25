Виталий Дидыч: Я обычно не жду подарков на Новый год

Лидер воркаут-движения Псковской области Виталий Дидыч в беседе с корреспондентом ПЛН FM поделился впечатлениями об уходящем годе, рассказал о будущих планах и о том, как собирается отмечать праздник.
Фото: Street Workout Pskov
Виталий Дидыч соглашается с традиционным высказыванием президента о том, что год был непростой. «В нынешнее время тяжело заниматься спортивной работой необычного формата. Но мы все равно стараемся проводить соревнования для развития спорта, для сплочения молодежи, поддерживаем их дух. Устраиваем состязания между районами области и городами, где ребята могут продемонстрировать свой уровень подготовки, который достигли за определенное время», - поделился спортивный деятель. Виталий Дидыч выразил надежду, что следующий год будет еще более благоприятным.
На вопрос корреспондента о планах и задачах на следующий год, лидер спортивного движения отметил важность региональной поддержки и отсутствие сложностей, связанных с помещениями для тренировок.
Валерий Дидыч планирует отмечать Новый год по традиции дома, с родственниками. «С детства эта добрая традиция только крепнет, и менять ее не хочется. Подарков я обычно не жду, всегда рассчитываю только на себя, а что приходит в руки от других, то принимаю с благодарностью», - подчеркнул спортсмен.