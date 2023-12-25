Общество

Андрей Мошков и Дмитрий Шахов сравнили состояние законности в регионах России

Прокурор Псковской области Андрей Мошков и региональный уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов провели рабочую встречу и обсудили широкий круг вопросов в сфере обеспечения и защиты прав граждан в области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил Дмитрий Шахов.

Фото здесь и далее: Дмитрий Шахов

В начале беседы Дмитрий Шахов познакомил прокурора области с ежегодным докладом о соблюдении прав человека, который готовится для органов публичной власти регионального и федерального уровней, а также поблагодарил сотрудников областной прокуратуры за эффективное взаимодействие и активную защиту прав граждан, в том числе и в период частичной мобилизации. Ряд сотрудников, как добавил региональный омбудсмен, за результативную работу по защите прав граждан поощрены благодарностью уполномоченного по правам человека. Участники встречи согласовали вручение заслуженных наград приурочить ко Дню прокурорского работника, который ежегодно отмечается в начале января.

Прокурор области поделился с региональным омбудсменом своими мнением и впечатлением, в сравнении с Республикой Хакасия и Смоленской областью, где он осуществлял прокурорские полномочия, о состоянии законности на территории Псковской области, в том числе функционировании учреждений уголовно-исполнительной системы, которые он уже успел посетить.

Андрей Мошков рассказал о планах и принципах работы районных, городских и областной прокуратур в связи с его назначением 10 июля 2023 года на должность прокурора субъекта Российской Федерации, а также отметил необходимость повышения эффективности взаимодействия с региональными институтами государственной правозащиты – уполномоченным по правам человека, уполномоченным по правам ребёнка, уполномоченным по защите прав предпринимателей.

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В ходе беседы участники встречи рассмотрели и обсудили актуальные вопросы мер, предпринимаемых по профилактике правонарушений и защиты прав граждан в таких сферах, как обращение с коммунальными отходами, работа управляющих компаний, обеспечение законности деятельности правоохранительных органов при осуществлении уголовного преследования и защите прав потерпевших, а также соблюдение на территории региона природоохранного законодательства, прав граждан на пользование объектами культурного наследия, социальных, включая право на охрану здоровья и оказание качественной медицинской помощи, и экономических прав.

Особое внимание на встрече было уделено вопросам обеспечения социальных гарантий, установленных законодательством, для семей участников специальной военной операции, организации прокурорского контроля в этой сфере и дополнительному взаимодействию с уполномоченным по правам человека и государственным фондом «Защитников Отечества», добавил Дмитрий Шахов.