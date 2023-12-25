Общество

Более 20 иностранцев хотели незаконно пересечь границу России в Печорском районе

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли две попытки незаконного пересечения государственной границы Российской Федерации иностранными гражданами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Фото здесь и далее: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

В Печорском районе при помощи информации, полученной от члена добровольной народной дружины, пограничники задержали две группы иностранцев, состоящих из 23 жителей Южной Азии.

Иностранцы хотели незаконно пересечь российско-эстонскую границу в поисках лучших условий жизни в странах Евросоюза. При этом, у шести азиатов вовсе отсутствовали какие-либо документы на право выезда из России.

В отношении указанных шести граждан Пограничным управлением возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 322 УК РФ (Покушение на незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации).

Остальные иностранные граждане на основании решения Печорского районного суда Псковской области привлечены к административной ответственности в виде штрафов с принудительным административным выдворением за пределы России.

Пограничное управление напоминает о том, что за незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность. Максимальная санкция статьи 322 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.