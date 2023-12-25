Общество

С 90-летием поздравили ветерана пенитенциарного ведомства сотрудники УФСИН в Пскове

Сотрудники СИЗО-2 УФСИН России по Псковской области поздравили ветерана уголовно-исполнительной системы Ивана Лобанова с 90-летием. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Иван Лобанов более 30 лет жизни посвятил службе в пенитенциарном ведомстве. Начальник великолукского следственного изолятора Александр Степанеев поздравил юбиляра от лица всего личного состава.

Руководитель СИЗО вручил имениннику поздравительный адрес и памятный подарок, пожелав крепкого здоровья и энергии. Он также отметил, что жизненный путь и профессиональная деятельность ветерана являются ярким примером верного служения Отечеству.

В 1956 году началась для Ивана Лобанова служба в следственном изоляторе № 2 в должности контролера. В звании старшины внутренней службы в 1987 году он ушел на заслуженный отдых. По сей день ветеран принимает участие в общественной жизни СИЗО: участвует в патриотических и воспитательных мероприятиях, передавая свой богатый опыт молодому поколению сотрудников.