Общество

Кассовое исполнение национальных проектов в Псковской области превысило 97%

Кассовое исполнение национальных проектов в Псковской области в настоящее время превысило 97%, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, проводя итоговое рабочее совещание с главами муниципальных образований. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

«Результат хороший, учитывая, что почти на всей территории области ведутся масштабные строительные работы. С большинством вызовов общими усилиями мы справились», — прокомментировал губернатор и поблагодарил коллег за работу. Тем не менее, по его словам, на темпах работ отрицательно сказывались дефицит рабочих, необходимость корректировки проектно-сметной документации, на которую надо заранее обращать внимание, и нерадивые подрядчики, с которыми важно вести жесткую и бескомпромиссную претензионную работу.

Окончательные итоги реализации нацпроектов будут подведены в первом квартале 2024 года. Губернатор, основываясь на данных рейтинга муниципалитетов по работе с нацпроектами за три квартала, похвалил те муниципальные образования, которые сумели настроить свою работу и поднялись в топ-10. Это Великие Луки, Гдовский, Великолукский районы и Печорский округ.

С положительной стороны в части реализации нацпроектов отмечен Островский район, который уже не первый год находится в списке наиболее результативных по линии нацпроектов и в этом году показал особенно хороший результат в привлечении средств, реализации намеченных планов. Эта оценка — своего рода неформальный «гран-при» проектного офиса.

В ходе итогового совещания с главами муниципальных образований губернатор особый акцент сделал и на подходах к муниципальной власти.

«Главная задача на 2024 год — продолжение выстраивания системной, командной работы каждой муниципальной администрации. Уже не раз говорил, что формальный подход и к обращениям граждан, и к нашей каждодневной работе нужно исключить. Принцип очень простой. Все, что происходит на территории муниципального образования, — ваша зона ответственности», — заметил Михаил Ведерников и напомнил, что аналогичный подход выстраивается и на федеральном уровне в отношении глав субъектов.

Михаил Ведерников обратил внимание, что правительство региона делает все возможное, чтобы появились дополнительные инструменты поддержки муниципальных служащих, которые позволят муниципальным командам работать легче, удобнее, комфортнее.

В следующем году полноценно начнут свою работу муниципальные округа. Михаил Ведерников обратил внимание, что фонд оплаты труда для них дополнительно пополнится на 42 млн рублей, что позволит увеличить заработную плату муниципальных специалистов. Столь непростое решение, выразил надежду губернатор, позволит существенно повысить качество работы на муниципальном уровне. Михаил Ведерников в очередной раз подчеркнул, что новая форма управления, какой является муниципальный округ, гораздо более перспективная с точки зрения консолидации всех финансовых и трудовых ресурсов.

Отдельно глава региона поблагодарил руководителей муниципальных образований за развитие территориального общественного самоуправления и организацию конкурса инициативных проектов. В этом году число ТОС выросло с 400 до 576. Из года в год финансирование поддержки общественных инициатив растет.

Так, Михаил Ведерников сообщил, что по итогам конкурса инициативных проектов выявлены 15 проектов-победителей, которые получат средства из областного бюджета. Кроме того, по решению губернатора еще 3 значимых проекта по ремонту дорог будут профинансированы за счет дорожного фонда.

В рамках совещания с главами муниципальных образований подведены итоги текущего финансового года. Детально участники совещания рассмотрели и вопросы подготовки к бесперебойной работе предприятий ЖКХ и коммунальных служб, сетевых компаний в период новогодних и рождественских праздников.

«Вы все профессионалы. Большинство работают уже не первый год. Хорошо знаете все возможные вызовы. Убедительно прошу акцентировать внимание на обеспечении безопасности, бесперебойного энергоснабжения, на состоянии улиц, дорог, дворов. Нужно держать в фокусе внимания обращения граждан в социальных сетях. Все должны быть на связи и оперативно реагировать на сигналы. Мы всегда рядом и всегда подставим плечо», — заключил Михаил Ведерников.