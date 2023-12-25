Общество

Псковская область заняла первое место в СЗФО по раскрытию наркопреступлений

Псковская область по итогам 2023 года заняла первое место по Северо-Западу России в вопросе раскрываемости преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, среди регионов страны — 14-е место. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников на итоговом в этом году заседании региональной антинаркотической комиссии в пятницу, 29 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

«Результат достойный, общими усилиями достигли хорошей динамики, — сказал глава региона. — Благодарю за плодотворную работу сотрудников правоохранительных органов, в особенности, управления МВД России по Псковской области, на чью долю выпало большее число раскрытых преступлений».

В целом, благодаря слаженной работе на всех уровнях, на 34,6% увеличилось количество выявленных преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков. Подавляющее количество — тяжкие и особо тяжкие. Например, правоохранители пресекли 3 факта контрабанды наркотиков, прекращена деятельность 5-ти подпольных нарколабораторий, из незаконного оборота изъято 420 кг наркотических средств, что в 1,5 раза больше, чем в прошлом году.

За достижение высоких результатов в оперативно-служебной деятельности по борьбе с преступностью в сфере незаконного оборота наркотиков на территории региона Михаил Ведерников наградил почетной грамотой губернатора Псковской области начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области, полковника полиции Александра Мамаева.

Участники совещания обсудили мероприятия по укреплению в Псковской области молодежного волонтерского антинаркотического движения. Также глава региона поручил в следующем году сместить вектор информационной профилактической работы с традиционных средств массовой информации на социальные сети для более эффективной работы с молодежью.

В завершение комиссия утвердила план работы на 2024 год.