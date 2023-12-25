Общество

Борис Елкин: Администрация Пскова приобрела 49 квартир для детей-сирот

Администрация города Пскова приобрела в 2023 году 49 квартир для детей-сирот в многоквартирных домах. Десять человек уже получили жилье в новостройках, остальные смогут отпраздновать новоселье после новогодних каникул. Об этом сообщил глава города Борис Елкин.

«Также в Любятово 5 малоэтажных домов по 9 квартир введены в эксплуатацию. Данный опыт строительства домов мы позаимствовали у других регионов, так как на рынке не было достаточного количества квартир для покупки. Оформляем необходимые документы и после праздников будем вручать ключи. Все квартиры сданы с полной отделкой и сантехникой», - написал Борис Елкин в своем Telegram-канале и отметил, что «обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями относится к числу важных социальных задач, требующих особого внимания со стороны государства».