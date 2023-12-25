Общество

В Псковском районе вручили ключи от новых квартир детям-сиротам

Ключи от новых благоустроенных квартир получили три человека из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Федорова.

«Алена, Дмитрий и Александр встретят 2024 год в своем жилье. Это важно для каждого человека, - отметила Наталья Федорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». - Поздравляю! Пусть в ваших домах царит семейное тепло, уют и благополучие!»

Глава муниципального образования также напомнила, что в целом в 2023 году в Псковском районе приобретено шесть квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Фото: администрация Псковского района