Общество

Активисты «Движения первых» поздравили псковских пожарных с Новым годом

В преддверии Нового года в рамках акции «Российский детский Дед Мороз» юные спасатели «Движения первых» дарят праздничное настроение тем, кто встречает новогодние дни на работе или на службе.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС России по региону, вчера юные участники движения Илья Булыгин, Алена Козырева, Кирилл Терентьев и Всеволод Утехинский с куратором Еленой Ильиной посетили пожарно-спасательные части Пскова и поздравили пожарных с грядущими праздниками. Ребята приготовили для сотрудников ведомства праздничные подарки, созданные своими руками.

Благодаря акции «Российский детский Дед Мороз» люди, которые трудятся в новогодние праздники, находятся на службе или дежурстве, смогут почувствовать новогоднее настроение. Акция продлится вплоть до Старого Нового года.