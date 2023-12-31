Общество

Запрет на запуск фейерверков вновь действует в Псковской области

Использование фейерверков и другой пиротехники запрещается в населённых пунктах Псковской области с 10:00 2 января.

Ранее, с 00:00 часов 31 декабря 2023 года до 10:00 2 января 2024 года на территории населённых пунктов Псковской области разрешено использовать пиротехнические изделия. Соответствующий указ ранее подписал глава региона Михаил Ведерников.

С 3 июля в регионе по решению оперативного штаба введен запрет на запуск фейерверков. Исключение - хлопушки и бенгальские огни. Нарушителям грозит штраф.

За нарушение запрета соответствующим законом предусмотрены штрафы: для физических лиц – до 5 тысяч рублей, для юридических – до 500 тысяч рублей.