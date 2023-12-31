Общество

Ушел из жизни новоржевский журналист-краевед Владимир Федоров

1 января на 87-м году ушел из жизни новоржевский журналист-краевед Владимир Федоров. Владимир Федоров был уроженцем деревни Устиново Новоржевского района.

Фото: Игорь Докучаев

«Журналистикой Владимир Михайлович увлекся в 1961 году, стал печататься в местных газетах. Через два года, как активный юнкор, был приглашен в молодежную газету "Молодой ленинец". Заочно окончил Ленинградский государственный университет. Самая продолжительная практика, около 15 лет, была в "Псковской правде". В период перемен перешел в "Новости Пскова". В начале 2000-х он серьезно увлекся краеведением, издал несколько книг о своих земляках, родных местах. Сотрудничал с районной газетой, был автором публикаций в сборнике произведений местных авторов "Костёр у Сороти"», - пишет газета «Земля Новоржевская».

В 2010 году написал книгу «Алтун заповедный» о дворянской усадьбе помещиков Львовых «Алтун».