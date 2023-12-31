Общество

Более четырех тысяч случаев заражения ОРВИ зафиксировали в Псковской области на последней неделе 2023 года

4548 случаев заражения ОРВИ выявили в Псковской области на неделе с 26 по 31 декабря, показатель заболеваемости составил 77,38 на 10 тысяч населения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Зарегистрировано 27 лабораторно подтвержденных случаев гриппа у непривитых. Заболеваемость по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 23,1% и была ниже, чем на аналогичной неделе 2022 года, на 40,0%.

Доля детей до 14 лет среди заболевших составила 50,1%. В Пскове зарегистрировали 2461 случай ОРВИ, или 54,1% от общего количества заболеваний по области.

По результатам лабораторных исследований материала от больных на наличие респираторных вирусов выявлено 4,3% положительных проб.