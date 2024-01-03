Общество

Мастер-класс по изготовлению игрушек пройдет в Пскове

Общественники проведут мастер-класс по изготовлению игрушек в региональном избирательном штабе по адресу: Псков, улица Некрасова, 17. Он состоится сегодня, 3 января, в 18.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

Кроме того, состоятся мастер-классы по изготовлению маскировочных сетей и блиндажных свечей. Они также пройдут в Пскове, в региональном избирательном штабе 4 и 5 января в 12.00.

Общественники откроют мастерскую, где каждый желающий сможет принять участие в изготовлении маскировочных сетей и блиндажных свечей для нужд военных и участников СВО.

Гостей мероприятия ждет сюрприз – песни под аккомпанемент талантливого музыканта и приятное общение с единомышленниками в теплой и дружеской атмосфере.