Общество

Презентация книги стихов филолога Александра Егорова состоится в Пскове

Презентация книги стихов филолога Александра Егорова состоится в Псковской центральной городской библиотеке 4 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

Фото: Роман Петин

Вечер пройдет в пространстве ежегодной новогодней выставки «Новые книги на Конной». В презентации примут участие рецензенты новой книги и ее иллюстратор Максим Лёшин. Откроет презентацию поэт и философ Артём Верле.

Изображение здесь и далее: организаторы презентации книги стихов

Книга Александра Егорова включает лирические стихотворения, написанные в Пскове за последние 23 года. В составе сборника – размышления на темы учителя и ученика, встречи и случая, городских легенд и наваждения, платонической любви и агностицизма. Для творческого метода поэта-филолога характерны игра литературными цитатами, музыкальность, сочинение авторских мифов, биографизм.

Презентация первого поэтического сборника Александра Егорова состоится в Центральной городской библиотеке 4 января, начало – в 16:00.