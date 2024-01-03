Общество

В Роспотребнадзоре заявили, что коронавирус стал сезонным заболеванием

COVID-19 мутировал и перешел в разряд сезонных заболеваний. Об этом РИА Новости заявил директор ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин.

По его словам, тяжелого течения болезни или большого количества летальных случаев от коронавируса уже нет. При этом Акимкин подчеркнул, что контроль за вирусом ослаблять не будут.

«Есть основания полагать, что вирус перешел в разряд сезонных заболеваний. В настоящее время эпидемиологическая ситуация с коронавирусом не требует введения жестких ограничений», — сказал он.

Эпидемиолог добавил, что сегодня есть все средства для наблюдения за инфекцией, выстроен геномный эпиднадзор, позволяющий следить за всеми случаями и разбирать их детально.

В конце декабря вице-премьер-министр России Татьяна Голикова поручила руководству регионов предотвратить рост числа новых случаев COVID-19. Свое предупреждение Голикова связала с большим числом массовых мероприятий в Новый год.