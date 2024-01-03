Общество

Спектакль «Фламенко» перенесли на 6 января в Пскове

Спектакль «Фламенко» перенесли с 4 на 6 января в Пскове. Об этом сообщили в Telegram-канале Псковского театра драмы имени Пушкина.

«К сожалению, в связи с болезнью музыканта мы вынуждены перенести сегодняшний, 4 января, спектакль «Фламенко» на 6 марта. Ваши билеты будут действительны. Если вы хотите вернуть деньги, вы можете это сделать по месту покупки билета», – написали в Telegram-канале.

Напомним, чтобы вернуть билеты, купленные на сайте, нужно написать на почту afisha_help@afisha.ru.

«Уважаемые зрители! Просим прощения и надеемся на то, что все остальные новогодние спектакли нашего театра пройдут согласно афише!» – добавили в театре.