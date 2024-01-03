Общество

Богослужения прошли в учреждениях УФСИН в день памяти великомученицы Анастасии Узорешительницы

Праздничные молебны, приуроченные к одной из памятных церковных дат - дню почитания святой христианской великомученицы Анастасии Узорешительницы, которая является покровительницей всех заключенных, состоялись для осужденных подведомственных учреждений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Священнослужители, окормляющие исправительные колонии и следственные изоляторы региона, провели божественные литургии, обратились к осужденным с проповедями, пригласили на индивидуальные беседы, а по окончании праздничных служб поздравили всех с Новым годом и наступающим Рождеством Христовым, пожелав сотрудникам УИС духовных и телесных сил в несении нелегкой службы, а отбывающим наказание – обрести и укрепить веру и терпеливо пройти свой непростой путь в условиях несвободы.

«Посещение священниками мест отбывания наказания особенно ценится теми, кто в них находится. Духовная работа оказывает положительное воздействие на процесс исправления осужденных, помогает им выбрать правильный путь в жизни, способствует возвращению в общество правопослушными гражданами», - отметил начальник отделения воспитательной и социальной работы с осужденными областного УФСИН Андрей Элькин.