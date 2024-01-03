Общество

В Псковской области на Рождество за каждым храмом закрепят руководителей подразделений УМВД

Псковская полиция обеспечит безопасность во время проведения праздничных богослужений. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону, в ночь с 6 на 7 января стражи порядка примут участие в охране общественного порядка во время проведения праздничных богослужений, посвященных Рождеству Христову. Всего в эту ночь на территории области службы пройдут в 115 церквях и храмах.

На период празднования Рождества Христова за каждым храмом будут закреплены руководители подразделений УМВД и территориальных органов на районном уровне.

Для обеспечения безопасности во время проведения богослужений планируется задействовать более 300 сотрудников полиции и Росгвардии, представителей народных дружин и казачества, представителей частных охранных организаций. Дорожную безопасность у мест проведения богослужений будут обеспечивать сотрудники Госавтоинспекции на патрульных автомобилях.

Начиная с утра 6 января до окончания праздничных богослужений, места их проведения будут обследованы полицейскими и взяты под усиленную охрану. Досмотр при входе в храм будет осуществляться с помощью ручных и арочных металлодетекторов.

Архивное фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области