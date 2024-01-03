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Общество

Как избежать уловок мошенников при интернет-шопинге, объяснили псковичам

05.01.2024 18:30|ПсковКомментариев: 0

В последнее время широкое распространение получила онлайн-торговля. Однако при этом участились также случаи мошенничества в Сети. К сожалению, подобные факты отмечаются и в Псковской области. Как показывает практика, большинство наиболее распространенных мошеннических схем обязано своим успехом несложным техническим уловкам, а банальной доверчивости и невнимательности самих пользователей, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по региону. 

«Чтобы обеспечить безопасность при покупке онлайн достаточно соблюдать несколько простых правил. Никогда не вносите предоплату за товар, не переходите по ссылкам на внешние сайты, если их прислали другие пользователи, никому не предоставляйте личные данные - CVV/CVC-код банковской карты, коды из SMS от банка или других сервисов.

Между тем, пользователи популярных сайтов объявлений регулярно нарушают эти правила. Причем, при обращении в полицию потерпевшие обычно говорят, что знали о мошеннических проявлениях, в том числе с использованием поддельных ссылок.

Как же не поддаться на уловки злоумышленников? Одними из наиболее распространенных схем обмана граждан являются следующие.

Первая - подмена страницы платежа (фишинг). Вы хотите что-то приобрести или продать на сайте объявлений, а другой пользователь предлагает провести оплату онлайн или оформить доставку. Вам приходит от него ссылка, якобы, ведущая на страницу оформления заказа. При этом собеседник может утверждать, что на самом сайте объявлений (через который и нужно производить все операции) не работают кнопки подтверждения заказа, доставки или оплаты.

Это всегда неправда, единственная цель которой - увести вас с реального сайта на подменный и получить доступ к вашим платежным данным. Мошенники имитируют страницы известных ресурсов.

Даже адрес поддельной мошеннической ссылки может быть очень похож на настоящий. Но отличия все-таки будут.

Крупные сайты объявлений блокируют возможность присылать активные ссылки на внешние ресурсы во встроенных чатах на своей платформе и предупреждают пользователей уведомлениями, что переходить куда-либо может быть небезопасно. Именно поэтому мошенники часто настаивают на том, чтобы перевести общение в какой-либо другой мессенджер.

Но честному продавцу или покупателю просто незачем присылать вам ссылку, так как все необходимое для оформления заказа и доставки внутри крупного сайта объявлений уже есть. Лжепродавец может сам отключить функцию доставки для своих объявлений, а потом заявлять, что на сайте сбой и поэтому доставка, якобы, не доступна. Верить этому и переходить по каким-либо ссылкам нельзя.

Вторая схема обмана - выманивание платежных данных. Вы покупаете или продаете что-то на сайте объявлений. С вами на связь выходит другой пользователь, вроде бы готовый на сделку. И для ее оформления просит вас продиктовать три или четыре цифры, написанные на оборотной стороне вашей карты (CVV/CVC-код), пин - код или же код из SMS от банка.

Мошенник будет аргументировать необходимость предоставления этих данных разными способами. Например, он может уверять вас, что согласно правилам безопасности банка это необходимо для верификации вашей карты. Или будет утверждать, что без этих сведений невозможно оформить доставку.

Предоставлять такие коды посторонним тоже ни в коем случае нельзя! Ни покупателям, ни продавцам они не могут понадобиться никогда.

Эти данные могут использоваться нечистыми на руку лицами только для получения доступа к вашему онлайн - банку с выводом денег или совершения с вашей карты покупок в Интернете.

И, наконец, третья мошенническая схема - требование предоплаты. Скажем, на продажу выставляется востребованный товар по весьма привлекательной цене. Когда покупатель проявляет к нему интерес, продавец начинает торопить с решением и просит перевести предоплату. Иногда полную, но чаще частичную.

Мошенник просит зачислить деньги на его счет в интернет - банке или опять-таки пройдя по поддельной ссылке на страницу оплаты. Получив деньги, такой продавец пропадает из поля зрения и добавляет вас в черный список.

Обезопасить себя в такой ситуации достаточно просто: передавайте деньги лично при получении товара, а если это невозможно или неудобно - пользуйтесь встроенными функциями безопасной сделки или доставки с постоплатой, которые есть на многих популярных сайтах объявлений.

Продавец получит деньги только после того, как покупатель подтвердит в системе, что он забрал товар и убедился, что с ним все в порядке. Если при доставке в пункте выдачи оказывается, что с товаром что-то не так, можно отказаться от покупки. И при этом деньги автоматически вернутся на карту.

Следование этим правилам гарантированно обезопасит ваш интернет -шопинг и не оставит злоумышленникам ни малейшего шанса прибрать к рукам ваши сбережения», - объяснили в полиции..

Источник: Псковская Лента Новостей
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