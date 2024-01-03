Общество

Врач рассказал, как поддержать иммунитет зимой

Зимой иммунитет играет особую роль в поддержании здоровья, поскольку холодные температуры и вирусы могут оказывать негативное влияние на организм. Об этом рассказала врач, диетолог-эндокринолог Biogena Ангелина Водолазкая.

«Без достаточного количества ультрафиолета в коже перестает вырабатываться активная форма витамина D3 — он регулирует жировой обмен, помогая сохранять нормальный вес, обеспечивает здоровье кожи, волос и ногтей», — объяснила она.

Врач выделила несколько продуктов, поддерживающих наше здоровье и настроение даже в холодную пору, пишет «Газета.Ru».

«Овощи — основные поставщики пищевых волокон, благодаря которым из организма выводится холестерин и функционирует желудочно-кишечный тракт. Одним из таких овощей является шпинат. Это источник витамина С, а также шпинат содержит бета-каротин и антиоксиданты, помогающие укрепить иммунную систему», — добавила эксперт.

Следующий важный продукт, необходимый зимой, — чеснок.

«Он обладает мощными противовирусными и антибактериальными свойствами. Чеснок может помочь снизить риск простуды и гриппа и обогатить иммунную систему. А имбирь — продукт, который можно добавлять к чаю или использовать при приготовлении различных блюд, также обладает противовоспалительными свойствами. Он снижает уровень холестерина, что защищает нас от сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, имбирь полезен для мозга — улучшает память и концентрацию, а также помогает в профилактике болезни Альцгеймера», — подчеркнула врач.

Водолазкая отметила, что важно употреблять эти продукты в сочетании с разнообразным и сбалансированным рационом, чтобы получить все необходимые питательные вещества для поддержания здоровья и иммунитета зимой.