Протекающая прокладка или «кормушка»

В редакцию обратились жильцы дома №24 по улице Завеличенской в Пскове. Потому, что отчаялись искать справедливость. Свежепостроенный в 2022 году дом местами выглядит так, будто, простите, пережил натовскую бомбардировку.

Это не Чернобыль, а ул. Завеличенская, 24 в Пскове

Ладно, это некоторое преувеличение. Однако не отменяет того, что строители, кажется, испытывали ненависть к будущим жильцам. Нам прислали целый фото-видео архив, который следует озаглавить: «Отваливается, рассыпается, трещит по швам и протекает везде». А местами просто не доделано, и тут как бы вопрос к тем, кто подписал акт приемки дома.

Связались с управляющей компанией, обслуживающей дом. Там подтвердили: к сожалению, говорят, дом проблемный. Но ведь новый — еще на гарантии. Летом 2025 года «управляйка» и жильцы попытались решить вопрос с застройщиком — мирно и полюбовно. Чтобы тот по гарантии устранил свои многочисленные косяки. Совершили коллективный обход, составили подробный «Акт осмотра общедомового имущества» (имеется в распоряжении редакции ПЛН). С тех пор прошло более полугода — не изменилось ничего. Застройщик, как говорится, устранился от устранения.

«Финишная отделка» скрывает много интересного

Вспомнилось: буквально пару недель назад аналогичная жалоба поступала от жильцов соседнего дома, по адресу ул.Завеличенская, 28 — там застройщик напортачил с вентиляцией, и дело уже дошло до суда.

А кто же это так строит в Пскове, что жильцы натурально в бешенстве и вынуждены через суд добиваться того, за что заплатили ипотекой сполна?

Ул. Завеличенская, 28: неизвестная жидкость течет из вентиляции

А это, дамы и господа, специализированный застройщик АО «Псковжилстрой». Обещает «комфортные и современные квартиры», «полноценную инфраструктуру», и «умные технологии в подарок». О том, что подарком может стать закупоренная вентиляция и постоянные протечки, на сайте не сообщается.

Ладно, речь не о дефектах строительства. Скорее, о том, что проблема тут системного характера — не в качестве работ, а в самом «Псковжилстрое».

Что это за застройщик? По сути, «Псковжилстрой» — государственная компания, наличие аббревиатуры АО не должно вводить в заблуждение. Созданная в 2009 году, со смыслом и задачами, которые безвозвратно утрачены.

Любой, кто более-менее представляет псковский девелопмент, сходу задаст вопрос: зачем нужна государственная компания на рынке, где успешно работают частные? На этот вопрос нет рационального ответа. Но «Псковжилстрой» — классическая «прокладка» или, если хотите, «кормушка». Типичный «подвед» госструктур, создаваемых для того, чтобы обходить законодательные ограничения. Часто разумные, когда закон прямо запрещает государству работать на свободном рынке. Но находят лазейку, создают «акционерные общества» и, де-факто, занимаются госбизнесом, кормятся там, где, вообще-то, не должны.

Часто в такие «полугосударственные» структуры трудоустраивают не слишком способных, но почему-то «нужных» людей — «жен, детей, любовниц», как говорится. На сытое ненапряжное существование, не обремененное ограничениями госслужбы. «Кормушка», то есть. При таком понимании пазл складывается.

Как следует из названия, «Псковжилстрой» — специализированный застройщик. Что это значит — никто не знает. Наверное, для солидности. Этот спецзастройщик занимается всем понемногу. От лица государства продает землю частным строительным компаниям — те, фактически, вынуждены обивать пороги и стоять в очереди, чтобы получить участки под строительство. Результатом этой «землеторговли» стало отсутствие комплексной застройки на дальнем псковском Завеличье. На кадастровых картах легко увидеть невооруженным глазом, что, например, Родину и Борисовичи осваивают 4-5 девелоперов. У каждого, естественно, свои небольшие «наделы», свои проекты, поэтому и дома разные, и инфраструктуру микрорайона развивать крайне сложно.

Полбеды, если бы «Псковжилстрой» ограничился торговлей участками. Но он сам пытается строить. Не подумайте, что я тут занимаюсь рекламацией, но сами посмотрите, как выглядят два вышеупомянутых дома на ул. Завеличенской.

Уместно будет вспомнить, что красной нитью через всю 16-летнюю историю «Псковжилстроя» проходит череда мелких и крупных неприятностей. Было все: хаотичная и внешне немотивированная чехарда в руководстве, проигранные тяжбы с псковским УФАС, многомесячные задержки со сдачей объектов и претензии дольщиков, аресты земельных участков и уголовные дела директоров. И то, что компания много раз демонстрировала свою неэффективность, которую приходилось покрывать за счет регионального бюджета.

Тут можно только развести руками и задать вопрос: зачем эти мучения? Если модель госзастройщика нерабочая в принципе, ну так закройте ее — никаких проблем в застройке Пскова это не создаст, а денег региону сэкономит прилично. А если всему виной человеческий фактор, что ж — надо избавляться от тех, кто мешает компании успешно развиваться.

Руководствуясь древней поговоркой, что рыба гниет с головы, отдельно хотелось бы остановиться на личности руководителя АО специализированный застройщик «Псковжилстрой». На этом пути неожиданно столкнулся с трудностями. Толком непонятно, кто там руководит. На одних сайтах одна информация, на других — другая. Где-то указан «исполнительный директор», но самый ли он главный или есть главнее — непонятно. Судя по всему, чехарда в мягком директорском кресле была такая, что уследить просто невозможно.

Игорь Гейбер

Дольше остальных в последние годы в этом кресле сидел Игорь Гейбер. Сначала в статусе и.о., потом, какое-то время, без приставки. Кто это такой? Толком, опять же, непонятно.

Может быть, известный строитель? Нет, говорят псковские застройщики, мы о таком строителе никогда не слышали. Талантливый эффективный менеджер? Но тогда почему компания годами генерит скандалы и, образно говоря, не вылазит из судов? Как видите, г-н Гейбер — человек настолько неизвестный и окутанный тайной, что нет даже его нормального фото, что трудно представить в 2026 году.

Но вот такой «человек без резюме и биографии» руководил «Псковжилстроем». Как руководил, видим по реализованным объектам. Ничего лично против персонажа не имею, но, быть может, Игорь Гейбер просто не разбирается в вопросах жилищного строительства — в таком случае любые вопросы в принципе излишни. Но есть подозрение, что г-н Гейбер и «Псковжилстрой» просто нашли друг друга и идеально дополняли на каком-то этапе бесцельного пути. Согласитесь, компании-«кормушке» и руководитель нужен соответствующий — который умеет грамотно осваивать бюджетные деньги, при этом не отсвечивает.

Дело, конечно, не в Гейбере — речь, собственно, не о нем. «Коллективный Гейбер» — классический архетип «чиновника на кормлении». Успешный истребитель государственных денег с околонулевым или отрицательным выхлопом. Но полезен для каких-то «освоений». Таких безликих «промежуточных начальников» можно встретить в любой «госконторе», без которой государство и общество могут обойтись элементарно и вообще без проблем.

А в сухом остатке — главный вопрос: зачем нужен «Псковжилстрой»? Ведь, как мы видим, в нем нет никакого смысла для города и псковского девелопмента. Бессмысленная «прокладка», которая вдобавок «протекает» то там, то здесь.

Андрей Степанов