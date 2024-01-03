Росгвардейцы провели оперативно-профилактическое мероприятие «Охота» в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы регионального Управления Росгвардии, совместно с представителями комитета по природным ресурсам и экологии, проверяли владельцев оружия находившихся в охотничьих угодьях.
Фактов нарушения законодательства не выявлено.
В ходе мероприятия, сотрудники Росгвардии напомнили охотникам об ответственности за стрельбу в не отведенных для этого местах, ношение огнестрельного оружия в состоянии опьянения, а также за небрежное хранение оружия.