Общество

Росгвардейцы провели оперативно-профилактическое мероприятие «Охота» в Псковской области

Росгвардейцы провели оперативно-профилактическое мероприятие «Охота» в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы регионального Управления Росгвардии, совместно с представителями комитета по природным ресурсам и экологии, проверяли владельцев оружия находившихся в охотничьих угодьях.

Фактов нарушения законодательства не выявлено.

В ходе мероприятия, сотрудники Росгвардии напомнили охотникам об ответственности за стрельбу в не отведенных для этого местах, ношение огнестрельного оружия в состоянии опьянения, а также за небрежное хранение оружия.