Общество

Елка главы города прошла в Пскове

Елка главы города прошла в Пскове. Об этом глава города Пскова Борис Елкин сообщил в своем Telegram-канале.

Праздник подарили артисты Городского культурного центра юным псковичам. По традиции накануне Рождества на Елку главы города пришли одаренные дети, дети с ограниченными возможностями здоровья и ребята из семей военнослужащих.

«Хоровод вокруг ёлки, сладкие подарки и фото на память с героями любимых сказок и мультфильмов. Надеюсь, что каждый ребенок унес с собой домой частичку волшебного праздника, улыбки и тепло. Желаю всем детям и их родителям здоровья, добра и радости в наступившем Новом году! Всех с наступающим Рождеством!» – поздравил псковичей глава города.