Общество

Фотофакт: Световые столбы над Псковом

Световые столбы заметили в Пскове в ночь с 6 на 7 января. Об этом сообщается в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Александр Бойков / «ВКонтакте»

Природное явление наблюдали около 2:00.

Согласно открытым источникам, световые полосы (световые столбы) часто появляются на небе зимой в морозную погоду. Иногда их путают с северным сиянием. Явление возникает из-за преломления и отражения света в ледяных кристаллах, содержащихся в воздухе. Они обычно наблюдаются в холодное время года, когда воздух насыщен ледяными кристаллами, и представляют собой вертикальные полосы света, которые поднимаются от горизонта и могут достигать высоты в несколько сотен метров.

Световые столбы имеют яркие, резкие границы и могут принимать различные формы и цвета в зависимости от условий освещения и типа ледяных кристаллов в воздухе.

Ранее сообщалось, что аномально холодная погода ожидается 7 и 8 января.