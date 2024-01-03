Общество

Эксперт раскрыл способ защиты от мошенников в соцсетях

Профили в социальных сетях стоит делать закрытыми, также лучше не делиться в них большим количеством личных данных без необходимости, в том числе не указывать настоящую дату рождения - это усложнит жизнь мошенникам и поможет защитить свои данные, сообщил руководитель российского исследовательского центра «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов.

«Если мы говорим о цифровой приватности и о защите от злоумышленников, то ключевое правило - не упрощать жизнь мошенникам и недоброжелателям. Для этого стоит обратить внимание на несколько аспектов цифровой защиты. Профили в социальных сетях лучше делать закрытыми и добавлять в друзья только тех, с кем знакомы. Не делитесь большим количеством личных данных без необходимости. Например, можно указать дату рождения, близкую к реальной, и оставлять пустыми поля для дополнительной информации, если их заполнение необязательно», - объяснил он РИА Новости.

Говоря про пароли, эксперт отметил, что они должны быть разными для каждого аккаунта и их необходимо периодически менять. Комбинации должны состоять минимум из 12 знаков (букв разного регистра, специальных символов, цифр) и не включать в себя личные данные (например имя, фамилию, кличку питомца, адрес). Еще один дополнительный способ обезопасить аккаунты и личные данные - двухфакторная аутентификация в тех сервисах, которые это позволяют.

«Обращайте внимание, какие доступы запрашивают установленные приложения, и не выдавайте те, что не нужны им для работы. Если условный "фонарик" просит доступ к контактам - это повод насторожиться. В целом, перед тем как устанавливать приложение, мы рекомендуем изучить условия его использования, а именно - политики конфиденциальности, в них будет указано, какие данные собирает разработчик, как их хранит и обрабатывает», - добавил Галов.

При этом, например, сами по себе cookie-файлы, по его словам, не угрожают приватности, однако злоумышленники, заразив устройство и получив к ним доступ, могут использовать их в своих целях. Поэтому рекомендуется не сохранять cookie на подозрительных сайтах или тогда, когда в этом нет необходимости. Также стоит в целом обращать внимание на то, какие данные и куда публикуются, и не хранить свои конфиденциальные сведения в незащищенном виде на смартфоне, в переписках в социальных сетях и мессенджерах, лучшая альтернатива - специальные приложения или защищенные паролем папки.

Однако, если данные от какого-либо аккаунта все же утекли, то важно как можно быстрее сменить пароль от учетной записи. «При этом постоянно следить за новостями об утечках и самостоятельно проверять, не оказались ли скомпрометированы данные, трудно, для этого лучше воспользоваться специальными решениями, которые уведомят, если, например, пароль или номер телефона попали в открытый доступ или в даркнет», - заключил руководитель российского исследовательского центра «Лаборатории Касперского».