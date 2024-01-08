Психологи назвали способ преодолеть тревожность после длительных выходных

Посленовогодняя тревога, которая появляется у некоторых людей после выхода на работу, обычно длится три-четыре дня, справиться с этим стрессом помогут дыхательная практика, физическая нагрузка и математические задачи, рассказали опрошенные эксперты.
На тревожность, по словам психолога Ольги Батуевой, сильно влияет ситуация в обществе.
«Если фоновое состояние общества – это тревога, а у нас ее в последнее время много, начиная с 2020 года, то, конечно, тут даже самый стойкий начнет переживать. Одни умеют справляться с этим, а другим нужна помощь. У всех по-разному», - приводит РИА Новости слова Батуевой.
Оба специалиста сходятся во мнении, что людям с тревожностью могут помочь дыхательные практики и физическая нагрузка.
При этом психолог Наумова уточнила, что справиться с сильной тревогой может помочь счет.
«Когда тревога сильная, нужно давать больше задач мозгу, тогда человек отвлекается. Если мы от сотни отнимаем семерку, то нам нужно обращать внимание на десятки и единицы. Когда мы туда-сюда прыгаем мыслительно, то успокаиваемся и мозг перестраивается», - добавила психолог.