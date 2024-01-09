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Общество

Есть фрукты при перепадах погоды рекомендовала представитель ВОЗ

09.01.2024 20:00|ПсковКомментариев: 0

Для поддержания иммунитета при перепадах погоды есть овощи и фрукты, а также снизить уровень потребления сахара посоветовала специальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. 

Фото: freepik

«Как и каждый год, в первую очередь - вести здоровый образ жизни. Респираторная гигиена, как мы говорим, хорошая физическая активность, которая вас будет поддерживать, - сказала она ТАСС, отвечая на вопрос, как поддержать иммунитет при резкой перемене погоды. - Если у вас нет иммунитета, конечно, даже при здоровом образе жизни человек заболеет, но разница в том, как он будет переносить это заболевание. Здоровый человек гораздо легче переносит какие-то тяжелые инфекционные заболевания. Здесь статистика лучше говорит».

Кроме того, по ее словам, надо питаться фруктами и овощами, проветривать помещения.

«Детям - абсолютно снизить уровень сахара, включая очень сладкие напитки, шоколадки и все прочее. Если мы любим ребенка, не надо приносить шоколадку, лучше принести яблоки, мандарины, апельсины или что-то еще», - цитируют Мелиту Вуйнович ТАСС

Теги: #советы
Источник: Псковская Лента Новостей
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