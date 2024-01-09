Общество

Более 800 детей посетили профсоюзные новогодние елки в Пскове

Профсоюзные елки проходили в Пскове с 25 декабря по 4 января. За это время состоялось восемь представлений для детей членов профсоюзов, которые прошли в концертном зале Дом офицеров и в большом зале Дома профсоюзов. Новогодние представления посетили более 800 юных зрителей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

Гостям представили интерактивную программу и спектакль. Главными героями стали Дед Мороз, Снегурочка и сами зрители. После представлений все ребята получали сладкие подарки.

«Псковский облсовпроф совместно с областными организациями профсоюзов ежегодно организовывают новогодние ёлки для членов профсоюзов. Это невероятный заряд новогодним настроением и позитивными эмоциями. Все билеты были распределены и нашли своих владельцев очень быстро. Мы рады, что дети получили незабываемые впечатления от этого события», — отметил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

Он выразил слова благодарности сотрудникам облсофпрофа, студентам, членам Молодежного совета облсофпрова за помощь в организации и проведении новогодних профсоюзных елок.