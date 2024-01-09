Общество

Запрет выхода на лёд снят в двух районах Псковской области

Запрет выхода на лёд в Псковской области на данный момент снят в Гдовском и Себежском районах. Запрет выезда на лед действует в регионе всегда. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

«В Псковской области во всех районах действует запрет выхода на лед, кроме Гдовского и Себежского районов. Запрет выезда на лед действует по всей области всегда, потому что выезжать на транспортных средствах на водоемы можно только по ледовым переправам. У нас в регионе таких ледовых переправ нет, они не установлены», - рассказали в МЧС.

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Напомним, за нарушение запрета выхода на лед предусмотрена административная ответственность.