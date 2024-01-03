Общество

Запрет выхода на лед сняли в Себежском районе

Запрет выхода на лед водных бассейнов сняли в Себежском районе с 6 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации муниципалитета.

«Вниманию любителей зимней рыбалки, лыжников, хоккеистов и прочих активно отдыхающих себежан и гостей района. Отменен запрет выхода на лед водных бассейнов района», - говорится в сообщении.

Гостей и жителей района попросили быть внимательнее при подходе к берегу, особенно в местах, где растет камыш. В этих местах лед может быть еще недостаточно прочным и есть опасность провалиться в воду.