Командующий ВДВ Михаил Теплинский отмечает 55-летие

Командующий Воздушно-десантными войсками, Герой России генерал-полковник Михаил Теплинский 9 января отмечает 55-летие.
Фото: Министерство обороны России
Теплинский служил в 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, был начальником штаба и командиром 234-го гвардейского парашютно-десантного полка, в дальнейшем был назначен заместителем командира 76-й дивизии и начальником штаба. С 30 октября 2023 года назначен командующим группировкой войск «Днепр». Награжден орденом Мужества.
Коллектив медиахолдинга «Гражданская пресса» поздравляет Михаила Теплинского с 55-летием.