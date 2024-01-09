Общество

Дело о банкротстве группы компаний «Кабош» прекращено

Дело о банкротстве ООО «Группа компаний "Кабош"», которое рассматривалось в Арбитражном суде Псковской области, прекращено. Это в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей подтвердил генеральный директор группы компаний «Кабош» Дмитрий Матвеев.

Фото: ГК «Кабош»

«Наш закон позволяет любому человеку на любое юридическое или физическое лицо подать заявление о банкротстве. Просто при рассмотрении суд или отказывает в этом, или соглашается. Есть недобросовестные партнеры, которые такими вещами пользуются», - сказал Дмитрий Матвеев.

Напомним, с заявлением о признании группы компаний «Кабош» банкротом в суд обратилась московская компания «Корп Софт».

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Группа компаний «Кабош» – это агропромышленный комплекс полного цикла. Здесь выращивают корма для коров, производят молоко и изготавливают сыр. Производство находится в городе Великие Луки.