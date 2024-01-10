В региональном управлении Росгвардии начался зимний период подготовки

В подразделениях управлении Росгвардии по Псковской области новый период начался с проведения занятий по военно-политической подготовке и комплексных занятий по выполнению требований безопасности в повседневной деятельности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.
Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области
Занятия по физической, служебной, огневой, тактико-специальной, технической и медицинской подготовке будут проводиться на плановой основе.
Зимний период подготовки завершится контрольной проверкой готовности сил и средств подразделений управления к выполнению служебно-боевых задач.