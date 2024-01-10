Общество

Более 40 общественных территорий благоустроили в Псковской области по нацпроекту

Более 40 территорий благоустроили в Псковской области в 2023 году в рамках масштабного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС). Это 39 общественных пространств и 2 дворовые территории. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Работа велась по президентскому национальному проекту «Жилье и городская среда». Жители Псковской области в рамках народного голосования по проекту ФКГС самостоятельно определили, какие именно пространства должны быть обновлены.

В каждом муниципальном образовании появились новые многофункциональные точки притяжения для жителей и туристов, комфортные и безопасные места отдыха — парки, скверы, набережные, площади, отметили в правительстве.

В Пскове одной из таких площадок стал парк реки Милевки, где ранее был пустырь. Там организованы смотровая площадка, детские и спортивные зоны, установлены системы освещения, скамейки и самая большая в городе велопарковка.

В Великих Луках в прошлом году по нацпроекту в рамках ФКГС благоустроен Пушкинский сквер. По желанию великолучан в городе появилось сказочное пространство, которое ежедневно привлекает жителей близлежащих домов и гостей города. И это не случайно — в сквере можно ощутить поэтическую атмосферу: повсюду герои произведений А. С. Пушкина и стилизованные зоны отдыха, рассказали в правительстве.

На территории сквера обновлены дорожки, организовано освещение, установлены спортивная и детская площадки, информационные таблицы.

Псковская область участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды» с 2019 года. За 5 лет в регионе благоустроено свыше 460 территорий: 244 общественных и 217 дворовых.

Работы по обновлению общественных пространств продолжатся и в этом году. По проекту ФКГС в Псковской области будет благоустроено 37 общественных пространств — победителей народного голосования прошлого года. В выборе территорий приняли участие около 74 тысяч жителей Псковской области.