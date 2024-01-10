Общество

Выставка «Бабочки нашего детства» завершится в музее-заповеднике «Изборск» 21 января

Завершает свою работу уникальная выставка «Бабочки нашего детства», проходящая в музее-заповеднике «Изборск». Последний день экспозиции - 21 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба музея-заповедника «Изборск»

Коллекция чешуекрылых и других насекомых из собрания Государственного историко-литературного музея-заповедника А. С. Пушкина (Московская область) экспонировалась в усадьбе купца Белянина в течение трех месяцев.

Некоторые виды бабочек и насекомых, представленные на выставке, встречаются и на территории музея-заповедника «Изборск» в тёплый сезон. В эти зимние дни у посетителей есть уникальная возможность познакомиться с ними поближе.

«Бабочки – удивительные эфемерные создания, а многообразие их видов способно поразить каждого. Они появились на Земле более 200 миллионов лет назад – учёные обнаружили их останки, относящиеся к юрскому периоду. Рождаясь гусеницами и пройдя несколько стадий превращения, они обретают крылья и улетают, чтобы затем дать потомство за совсем малый срок – всего лишь несколько дней. Однако коллекции энтомологов позволяют нам любоваться этими хрупкими созданиями природы многие годы», - делятся организаторы выставки.

На территории Псковской области насчитывается 632 вида чешуекрылых, среди которых отмечены редкие и малочисленные, и некоторые из них встречаются на территории памятника природы «Изборско-Мальская долина».

На выставке посетители смогут познакомиться с особенностями строения насекомых при помощи микроскопа музейной эко-лаборатории.

Выставку можно посмотреть в доме купца Белянина по адресу: Печорский район, деревня Изборск, улица Печорская, 39.