Общество

Псковской молодежи рассказали об историческом проекте «Без срока давности»

Народный фронт в региональном избирательном штабе Владимира Путина провел историческую лекцию для молодежи Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в организации.

Доктор исторических наук, сопредседатель регионального штаба общественной поддержки Владимира Путина Александр Седунов рассказал о Всероссийском историческом проекте «Без срока давности», о сохранении исторической памяти, о трагедии мирного населения на оккупированной территории СССР в годы Великой Отечественной войны - жертв военных преступлений нацистов и их пособников.

Проведя аналогии с нынешней СВО, спикер отметил, что у военных преступлений нет срока давности.