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Общество

Способы справиться с критикой назвала психолог

11.01.2024 21:00|ПсковКомментариев: 0

Как справиться с критикой, почему оставлять ее без обратной связи вредно для психики, рассказала психолог, бренд-стратег и основатель компаний Simuran Consulting Владмира Симуран.

Как отметила психолог, необоснованная критика и негатив могут привести не только к порче репутации, но и негативно повлиять на эмоциональное состояние, вызвав злость, обиду, чувство стыда, унижение. Все это сказываются на самооценке, желании заявлять о себе, на том, сможет ли человек раскрыть свой потенциал и реализовать намеченные в жизни цели. Хейт может привести к тому, что появится страх, а то и полный подсознательный запрет на проявление себя.

«Такой страх называется эниссофобия. Поведение человека с данной фобией регулируется нормами окружающих людей. Конечно, менее подвержены влиянию сплетен, осуждения и прочего, люди с устойчивой самооценкой, но, как известно, вода камень точит и если долго не реагировать на критику и хейт, либо находиться в той позиции, в которой, по тем или иным причинам, вы реагировать не можете, то вы, постепенно, начинаете верить в тот негатив, который о вас говорят», — цитируют Владмиру Симуран «Известия».

Человек с неустойчивой самооценкой, по ее словам, очень болезненно реагирует на критику, она ранит его, и это может привести к тому, что сформируется презрение к некогда любимому занятию. Например, человек может отказаться от занятий танцами, потому что кто-то когда-то сказал, что у него плохо получается. Причем неважно, в форме конструктивной или деструктивной критики.

«Может сформироваться ощущение, что чтобы вы не хотели сделать, чтобы вы не запланировали, все встретит негатив, критику, порицание. Естественно, такие предчувствия уничтожают ваше вдохновение, мотивацию и желание действовать. Чтобы успешно реализовываться в жизни необходимо научиться эффективно противостоять хейту», — отметила специалист.

В первую очередь, она посоветовала определить, точно ли это хейт или в словах оппонента есть рациональное зерно. Если обратная связь направлена на ваше развитие, то, по ее словам, стоит поблагодарить и, как минимум, принять к сведению новые данные. Если же позитива не обнаружено, то можно применить следующие советы.

«Шаг первый — кто бы перед вами не находился, коллега, руководитель, родственники или друзья, всегда нужно убедиться в их экспертности относительно того вопроса, который они критикуют. Если ваша экспертность в обсуждаемом вопросе качественнее, то аргументируйте свою позицию. Если же нет, то, возможно это и не хейт, а конструктивная обратная связь» — обратила внимание психолог.

Четвертый шаг — если понятно, что цель человека не решить вопрос, а постоянно негативить, искать виноватых, устраивать скандалы, то психолог рекомендовала задуматься — нужно ли общение с таким человеком? Как можно его свести на нет, если оно оказывает реальный вред вашему состоянию? Главное не терпеть, а действовать, но в рамках экологичности.

«Помните, что устранение хейта в вашу сторону, нужно, в первую очередь, вам. Не ждите, что кто-то придет и разберется с этим. Займите лидерскую позицию и начните выстраивать свои личные границы, спокойно, экологично и уважительно, как к себе, так и к оппоненту», — подытожила спикер.

Теги: #хейт
Источник: Псковская Лента Новостей
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