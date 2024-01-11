Общество

Первое занятие в Школе креативных индустрий Пскова. ФОТОРЕПОРТАЖ

Первое ознакомительное занятие прошло в Школе креативных индустрий Пскова сегодня, 11 января. Школа креативных индустрий стала учебным центром, где школьники в возрасте от 12 до 17 лет могут бесплатно реализовать свой творческий потенциал в одном или нескольких направлениях. Площадка включает работу четырех студий: «Дизайн», «Фото- и видеопроизводство», «Звукорежиссура и саунд-дизайн» и «Анимация и 3D-моделирование».

С обучением ребят познакомился губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Школа креативных индустрий создана на базе Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. В ней обучается 88 детей. Как прошел первый день обучения - в фоторепортаже Вадима Боченкова.