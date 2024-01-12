Общество

Работников СМИ с Днем российской печати поздравил председатель Псковского облсовпрофа

От имени псковского регионального профсоюзного объединения председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов поздравил работников средств массовой информации с Днем печати. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

«Позвольте от имени профсоюзного движения региона искренние поздравить вас с профессиональным праздником - Днём российской печати! Ваш труд имеет огромное значение для обеспечения свободы слова в нашей стране уже более трех веков. В современном цифровом мире роль информации становится еще более значимой, и ваш вклад в эту область неоценим. Форматы и требования к материалам постоянно меняются, но ваше умение передавать информацию объективно, четко и своевременно остается неизменным. Благодарим вас за ваш честный и ответственный труд, за ваш профессионализм и неподкупность», - отметил Игорь Иванов.

Он пожелал журналистам крепкого здоровья, вдохновения, творческих успехов и удачи во всех ваших начинаниях.