Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
как пользоваться газом
новое поколение сето
Ресторан «Гельдт» набор сотрудников
влиятельная сотня
«Зенча-Псков» кто там?
коронные фразы
«обратный отсчет» с губернатором
«Академия Слуха» подарки
Псков кофейни и пекарни
2023 полититоги
Хобби для мужчин. ЛОНГРИД
Господин Рейтингомер
Два хита псковской кухни
«Истфакт» Сокровища Острова
выходные в 2024 году
 
 
 
ещё Общество 12.01.2024 10:560 Кометы и северное сияние: что в январе псковичи смогут увидеть в зимнем небе 13.01.2024 18:000 О храмах псковской архитектурной школы расскажут на стенде региона на выставке «Россия» 13.01.2024 17:200 До десяти пожаров в день происходит в России из-за неправильной зарядки гаджетов 13.01.2024 17:000 Работников СМИ с Днем российской печати поздравил председатель Псковского облсовпрофа 13.01.2024 15:400 Запрет выхода на лёд отменили в Новосокольническом районе 13.01.2024 15:200 До -18 и снег прогнозируют в Псковской области 14 января
 
 
 
Самое популярное 06.01.2024 10:110 Еще с семью погибшими военнослужащими простились в Псковской области 10.01.2024 11:231 Извращенец напал на псковичку в районе городской больницы 09.01.2024 21:330 Стали известны подробности смерти женщины на улице Советской в Пскове 09.01.2024 15:160 Женщина упала с высоты и погибла на улице Советской в Пскове 08.01.2024 18:180 Массовое ДТП произошло вблизи Дома офицеров в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Работников СМИ с Днем российской печати поздравил председатель Псковского облсовпрофа

13.01.2024 17:00|Псков

От имени псковского регионального профсоюзного объединения председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов поздравил работников средств массовой информации с Днем печати. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

«Позвольте от имени профсоюзного движения региона искренние поздравить вас с профессиональным праздником - Днём российской печати! Ваш труд имеет огромное значение для обеспечения свободы слова в нашей стране уже более трех веков. В современном цифровом мире роль информации становится еще более значимой, и ваш вклад в эту область неоценим. Форматы и требования к материалам постоянно меняются, но ваше умение передавать информацию объективно, четко и своевременно остается неизменным. Благодарим вас за ваш честный и ответственный труд, за ваш профессионализм и неподкупность», - отметил Игорь Иванов.

Он пожелал журналистам крепкого здоровья, вдохновения, творческих успехов и удачи во всех ваших начинаниях.

Теги: #облсовпроф #поздравление #день российской печати
Источник: Псковская Лента Новостей
Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы спасались от почти 30-градусных морозов на новогодних каникулах?
В опросе приняло участие 320 человек
13.01.2024, 18:100 Борис Елкин: Труд журналистов необходим для распространения свежих и правдивых сведений о всех сферах жизни 13.01.2024, 18:000 О храмах псковской архитектурной школы расскажут на стенде региона на выставке «Россия» 13.01.2024, 17:400 Врач назвала правильную реакцию на новости о новых вспышках инфекций 13.01.2024, 17:200 До десяти пожаров в день происходит в России из-за неправильной зарядки гаджетов
13.01.2024, 17:100 «О людях и вещах»: в Сети размещён новый выпуск «Михайловской пушкинианы» 13.01.2024, 17:000 Работников СМИ с Днем российской печати поздравил председатель Псковского облсовпрофа 13.01.2024, 16:400 Новогодний парк «Сказочный лес» будет работать в Пскове до 15 января 13.01.2024, 16:200 Митрополит Арсений поздравил с Рождеством воспитанников Центра лечебной педагогики Псковской области
13.01.2024, 16:000 Вышитая карта Псковской области отправится в путешествие по региону 13.01.2024, 15:400 Запрет выхода на лёд отменили в Новосокольническом районе 13.01.2024, 15:200 До -18 и снег прогнозируют в Псковской области 14 января 13.01.2024, 15:000 Автомобиль и маршрутка столкнулись на площади Победы в Пскове
13.01.2024, 14:401 Чем заняться в выходные в Пскове, рассказал Борис Елкин 13.01.2024, 14:200 Отдание праздника Рождества Христова отмечают православные 13.01.2024, 14:000 Росгвардейцы передали видеопоздравление журналистам с профессиональным праздником 13.01.2024, 13:400 На загоревшемся складе Wildberries пропал человек
13.01.2024, 13:200 Огуречного цепня обнаружили в фекалиях кота псковские специалисты 13.01.2024, 13:000 Михаил Ведерников: Печатные издания занимают важное место в жизни нашего общества 13.01.2024, 12:400 Сбежавшего из больницы мужчину продолжают разыскивать в Псковском районе 13.01.2024, 12:200 Россиян предупредили о новом трюке с голосовыми сообщениями
13.01.2024, 12:000 Областной чемпионат по зимнему дрифту проходит в Пскове 13.01.2024, 11:400 Депортированный из Латвии пенсионер отправится из Псковской области в Калининград 13.01.2024, 11:200 Фермерам хотят разрешить принимать туристов 13.01.2024, 11:000 Александр Котов: Владение словом и этические принципы остаются определяющими качествами журналиста
13.01.2024, 10:400 Псковские дорожники продолжают чистить Завеличье от снега 13.01.2024, 10:200 Под Петербургом загорелся склад Wildberries 13.01.2024, 10:000 Псковские медиа-2023: жизнь в «дивном новом мире» 13.01.2024, 09:400 Выдворенного из Латвии пенсионера встретили на границе в Псковской области. ВИДЕО
13.01.2024, 09:190 Об опасности грибных консервов предупредил токсиколог 13.01.2024, 09:000 День российской печати отмечается 13 января 12.01.2024, 22:411 Михаил Ведерников о выдворении российского пенсионера из Латвии: Это очередное проявление русофобии и слабоумия 12.01.2024, 22:200 Вопрос возможности снятия запрета выхода на лёд обсудили в администрации Псковского района
12.01.2024, 22:000 Отметить старый Новый год планирует каждый третий россиянин 12.01.2024, 21:400 О мерах предосторожности при крещенских купаниях рассказал профессор  12.01.2024, 21:400 Михаил Ведерников поставил задачи по реализации президентских нацпроектов в Псковской области на 2024 год 12.01.2024, 21:300 Псковичей приглашают оценить работу подразделения по противодействию коррупции УФССП
12.01.2024, 21:250 Писателя Бориса Акунина* внесли в реестр иноагентов 12.01.2024, 21:200 Об особенностях жизни птиц зимой расскажут в музее-заповеднике «Изборск» 12.01.2024, 21:100 В Эстонии хотят разместить противопехотные мины вдоль границы с Россией 12.01.2024, 21:000 В Японии создали колонки, передающие звуки и 60 запахов
12.01.2024, 20:500 Детский фонд навестил учеников Островской коррекционной школы 12.01.2024, 20:400 Самую опасную зимнюю обувь назвал врач 12.01.2024, 20:200 Кулинарный конкурс для студентов состоится в Пскове 12.01.2024, 20:000 Заявку на участие в национальной премии «Россия — страна возможностей» можно подать до 19 января
12.01.2024, 19:541 90 лет назад в Пскове открылось одно из старейших учреждений дополнительного образования 12.01.2024, 19:460 Решение о выдворении из Латвии российского ветерана Бориса Каткова антигуманно, заявили в посольстве 12.01.2024, 19:400 «Ленинградская» симфония Шостаковича прозвучит в Пскове 28 января  12.01.2024, 19:251 Антимонопольная служба даст оценку проблеме с вывоза мусора в Пскове
12.01.2024, 19:200 Решение вузов повысить стоимость образования оценили эксперты 12.01.2024, 19:000 Советы для сохранения отношений дал психолог  12.01.2024, 18:451 Посвященный «русскому бою» квиз состоится в музее-заповеднике «Изборск» 12.01.2024, 18:270 Мониторинг наркоситуации в регионе проведет рабочая группа Псковского университета ФСИН
12.01.2024, 18:150 Специалисты спрогнозировали месяцы с наиболее активной деятельностью хакеров в России в 2024 году 12.01.2024, 18:000 Пропавшего мужчину в черном разыскивают великолукские полицейские 12.01.2024, 17:520 Цифровые разработки Псковской области масштабируются на территории новых субъектов 12.01.2024, 17:410 Премьерный показ мультфильма «Пушкин и… Михайловское» с симфоническим оркестром пройдет в Пскове
12.01.2024, 17:390 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 12 января 12.01.2024, 17:352 Долю селян в Псковской области к 2031 году хотят сохранить на уровне 29% 12.01.2024, 17:340 Псковичи стали чаще выезжать за границу в новогодние праздники 12.01.2024, 17:300 Социальный конкурс антинаркотической направленности проводят псковские полицейские
12.01.2024, 17:220 Роспотребнадзор поддержал запрет продажи алкогольного мороженого детям 12.01.2024, 17:190 Валентина Матвиенко наградила главного редактора ПЛН за призовое место на всероссийском конкурсе журналистов 12.01.2024, 17:140 Валовый региональный продукт планируют увеличить на 5% к 2030 году 12.01.2024, 17:120 Несколько уникальных выставок завершают работу в Псковском музее-заповеднике
12.01.2024, 17:111 Андрей Турчак: В «Единой России» пройдёт единый день сбора подписей в поддержку выдвижения Путина на выборах президента 12.01.2024, 17:030 Российского ветерана Бориса Каткова депортируют из Латвии, заявил Дмитрий Шахов 12.01.2024, 17:000 Роскомнадзор выявил 43 млн оформленных с нарушением закона sim-карт 12.01.2024, 16:570 Координатора «Левого фронта» Удальцова арестовали по делу об оправдании терроризма
12.01.2024, 16:443 Порховский маслосырзавод приобрела ульяновская компания «Вита Милк» 12.01.2024, 16:420 Выполнявший капитальный ремонт здания центра нацпарка «Себежский» подрядчик внесен в РНП 12.01.2024, 16:263 Почти 300 млн рублей планируют потратить на формирование комфортной городской среды в Псковской области 12.01.2024, 16:140 Губернатор высоко оценил усилия сотрудников прокуратуры в защите прав жителей региона
12.01.2024, 15:571 Опасен ли обнаруженный паразит в рыбе, ответили в Псковской ветлаборатории 12.01.2024, 15:551 Фотофакт: Ямочный ремонт проводят на улице Народной в Пскове 12.01.2024, 15:400 Главный редактор ПЛН Александр Савенко вошел в число победителей всероссийского конкурса журналистов 12.01.2024, 15:350 Определены места для купелей к празднику Крещения в Псковской области
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru