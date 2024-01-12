Общество

Губернатор высоко оценил усилия сотрудников прокуратуры в защите прав жителей региона

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил сотрудников прокуратуры региона за активное участие в социально-экономическом развитии области, отметил усилия по защите прав жителей области. В пятницу, 12 января, глава региона принял участие в торжественном мероприятии, посвященном празднованию 302-й годовщины со дня образования российской прокуратуры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Поздравляя работников прокуратуры с профессиональным праздником, глава региона подчеркнул, что уже более 300 лет ведомство стоит на страже закона и играет важнейшую роль в укреплении российской государственности, сохранении единого правового пространства, защите экономических, социальных и трудовых интересов граждан России, в том числе и жителей Псковской области. «Вы способствуете снижению преступности и правонарушений, помогаете правительству области активно заниматься развитием региона. Во многом благодаря вам у нас хорошие показатели. По ряду рейтингов Псковская область по динамике развития находится в пятерке регионов. То, что у нас получается — наша общая заслуга», — добавил Михаил Ведерников.

В подтверждение глава региона привел ряд примеров. Специалистами ведомства было выявлено более 20 тысяч нарушений закона. В том числе погашена задолженность по заработной плате почти на 12 млн рублей, защищены права 300 работников.

«Из года в год мы сталкиваемся с новыми вызовами, получаем новые задачи. И органы прокуратуры всегда бдительно следят за четким исполнением закона и соблюдением прав граждан», — сказал губернатор и отметил усилия прокурорских работников в обеспечении законности при проведении частичной мобилизации, защите прав участников СВО по самым разным направлениям. Глава региона отметил и активное участие прокурорских сотрудников в общественной жизни региона. 12 специалистов ведомства прошли обучение в центре «Воин». И сегодня на торжественном собрании им были вручены соответствующие сертификаты.

Отдельные слова благодарности Михаил Ведерников адресовал за принципиальный контроль в сфере реализации президентских нацпроектов. По итогам прошлого года исполнение нацпроектов превысило 99,7% — снова один из самых высоких результатов в стране. «Для нас это уникальная возможность для развития. Очень важно, чтобы подрядчики качественно и в срок выполняли взятые на себя обязательства», — добавил губернатор.

Слова благодарности глава региона адресовал и за включенность в решение вопросов, которые относятся к качеству оказания услуг в сфере ЖКХ. Например, в прошлом году благодаря мерам прокурорского реагирования шла работа по контролю за восстановлением высоковольтных линий, возобновлением электроснабжения населенных пунктов, работой в сфере уборки мусора.

Системная работа, по словам губернатора, налажена и в решении сложных задач и социальных вопросов. Под надзором ведомства идет реализация государственных проектов и программ.

В заключение Михаил Ведерников поблагодарил сотрудников прокуратуры за конструктивное взаимодействие и профессионализм. Особые слова благодарности адресовал ветеранам службы за вклад в развитие региона и опыт, который передается молодым сотрудникам.

К коллективу ведомства обратился и прокурор Псковской области Андрей Мошков, который обратил внимание, что прокуратура региона является одним из звеньев централизованной системы органов прокуратуры Российской Федерации. «Четкая, слаженная работа прокуроров, их принципиальная позиция является важнейшими факторами, направленными на сохранение стабильной социально-экономической и общественно-политической ситуации в области. Убежден, что и в дальнейшем вы будете непримиримо бороться с любыми нарушениями закона, защищать интересы личности и государства», — подчеркнул Андрей Мошков.

В рамках торжественного мероприятия лучшим специалистам прокуратуры вручены благодарственные письма правительства Псковской области. Михаил Ведерников отметил региональными наградами большой вклад в укрепление законности на территории Псковской области. Кроме того, сегодня в торжественной обстановке ряд работников удостоены и ведомственных наград от руководства Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Напомним, День работников прокуратуры ежегодно отмечается 12 января, начиная с 1996 года. Дата выбрана не случайно, в этот день в 1722 году указом Петра I при правительствующем сенате впервые был учрежден пост генерал-прокурора и возник институт российской прокуратуры. День работника прокуратуры Российской Федерации установлен согласно указу президента России в декабре 1995 года.