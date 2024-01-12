Общество

Вопрос возможности снятия запрета выхода на лёд обсудили в администрации Псковского района

В администрации Псковского района прошло заседание КЧС и ПБ муниципалитета, на котором были рассмотрены вопросы возможности снятия запрета выхода на лёд Псковского озера и организации крещенских купаний. Об этом сообщила глава района Наталья Федорова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: страница Натальи Федоровой в социальной сети «ВКонтакте»

«По данным специалистов, погодные условия последних дней способствовали наращиванию безопасной толщины льда на большей части территории Псковского озера. Однако события, связанные с провалами людей и техники под лёд Псковского озера (один из случаев с летальным исходом), не позволили отменить запрет выхода на лёд. Настоятельно прошу соблюдать требования решения районной КЧС!» - отметила она.

Еще один насущный вопрос – организация безопасности в период православного праздника Крещения Господня. Для проведения крещенских купаний в 2024 году на территории Псковского района предусмотрены следующие места:

Логозовская волость, деревня Камно;

Тямшанская волость, деревня Бабаево, карьер Выбуты;

Торошинская волость, деревня Крипецкое-1, Иоанно- Богословский Савво-Крыпецкий мужской монастырь.

Смотрите также Определены места для купелей к празднику Крещения в Псковской области

«Время проведения купания с 18:00 18 января до 3:00 19 января. Обеспечивать безопасность участников мероприятий будут сотрудники МЧС по Псковской области, ОМВД Псковского района и медики. Сотрудники Главного управления МЧС России по Псковской области настоятельно рекомендуют купаться только в специально оборудованных для этого местах. Кроме того, при нахождении на месте крещенского купания выполняйте указания сотрудников полиции и спасателей. Будьте осторожны, берегите себя и своих близких!» - добавила Наталья Федорова.