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Огуречного цепня обнаружили в фекалиях кота псковские специалисты

Фрагмент стробилы возбудителя дипилидиоза обнаружили специалисты отдела микробиологии Псковской облветлаборатории в фекалиях у кота в декабре у прошлого года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото здесь и далее: Псковскаяоблветлаборатория

«Дипилидиоз – паразитарное заболевание домашних и диких плотоядных, а также человека, при котором поражается кишечник. Возбудителем болезни является цестода белого цвета Dipilidium caninum. Её длина 50-70 см, ширина 3мм, это небольшой сколекс с четырьмя присосками, хоботок, вооруженный четырьмя рядами шиповидных крючьев. Головной конец паразита очень тонкий, нитевидный, задний конец утолщенный. Задние зрелые членики удлиненные, имеют форму огуречного семени, откуда в простом обращении и получил название "огуречный цепень"», - рассказали специалисты.

Окончательными хозяевами дипилидиоза, являются кошки, собаки, лисицы, другие плотоядные и человек. Из их организма вместе с фекалиями выделяются зрелые членики, которые активно двигаются, в каждом из которых содержится около 3 тысяч яиц, сгруппированных в коконы, коконы с яйцами паразита рассеиваются на полу, попадают в щели пола, на шерсть животных. Личинки блох и власоедов, которые являются промежуточными хозяевами, заглатывают яйца и у них в кишечнике происходит развитие инвазионной личинки - цистицеркоида.

Отмечается, что взрослые и дети заразиться дипилидиозом могут при тесном контакте со щенками, котятами или взрослыми животными. Заражение происходит во все времена года.

«Для профилактики заболевания необходимо строго следить за ветеринарно-санитарными условиями содержания собак, кошек, пушных зверей, чтобы избежать размножения блох подвалы и чердаки должны быть недоступными для бездомных животных. Кроме того, следует проводить плановую дегельминтизацию животных с последующей проверкой ее эффективности», - заключили в учреждении.