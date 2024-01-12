Огуречного цепня обнаружили в фекалиях кота псковские специалисты

Фрагмент стробилы возбудителя дипилидиоза обнаружили специалисты отдела микробиологии Псковской облветлаборатории в фекалиях у кота в декабре у прошлого года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.
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Окончательными хозяевами дипилидиоза, являются кошки, собаки, лисицы, другие плотоядные и человек. Из их организма вместе с фекалиями выделяются зрелые членики, которые активно двигаются, в каждом из которых содержится около 3 тысяч яиц, сгруппированных в коконы, коконы с яйцами паразита рассеиваются на полу, попадают в щели пола, на шерсть животных. Личинки блох и власоедов, которые являются промежуточными хозяевами, заглатывают яйца и у них в кишечнике происходит развитие инвазионной личинки - цистицеркоида.
Отмечается, что взрослые и дети заразиться дипилидиозом могут при тесном контакте со щенками, котятами или взрослыми животными. Заражение происходит во все времена года.
«Для профилактики заболевания необходимо строго следить за ветеринарно-санитарными условиями содержания собак, кошек, пушных зверей, чтобы избежать размножения блох подвалы и чердаки должны быть недоступными для бездомных животных. Кроме того, следует проводить плановую дегельминтизацию животных с последующей проверкой ее эффективности», - заключили в учреждении.