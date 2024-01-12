Общество

О храмах псковской архитектурной школы расскажут на стенде региона на выставке «Россия»

Программа мероприятий на стенде Псковской области на выставке «Россия» будет посвящена тематике памятников истории и культуры народов РФ, расположенных в регионе, до 14 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области

Комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области представил разнообразные материалы. Сотрудники Службы управления объектами всемирного наследия, особо ценными объектами и объектами деревянного зодчества по охране памятников расскажут о сохранение выдающейся ценности храмов псковской архитектурной школы, об их уникальности, об истории, развитии и использовании этих объектов.

Также для посетителей проведут тематические интерактивные викторины. За викторину «Послание через века» можно будет получить памятный сувенир.

Поучаствовать в викторине и проверить свои знания может каждый желающий, перейдя по ссылке.