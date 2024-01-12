Общество

Александр Козловский исполнил мечту студента медколледжа в рамках «Ёлки желаний»

Мечту 15-летнего Никиты из Бердянска исполнил депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в рамках акции «Ёлка желаний». Об этом парламентарий сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Александра Козловского

«Никита из Бердянска получил свой новогодний подарок. Велосипед уже доставили. Шар с желанием 15-летнего студента медколледжа сняли с федеральной "Ёлки желаний" на выставке «Россия» на ВДНХ. Желаю Никите крепкого здоровья, удачи и всего самого доброго!» - написал Александр Козловский.

Ранее сообщалось, что депутат в рамках акции исполнил мечту 11-летней Марии из Печорского Центра помощи детям.